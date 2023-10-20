Новак поручил снизить цены на топливо в РФ до уровня годовой инфляции

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с Минэнерго привести цены на бензин и дизельное топливо к уровню годовой инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство РФ.

"Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива до индикативных уровней для удовлетворения спроса на внутреннем рынке", – также отметили в кабмине.

4 октября Минэнерго вместе с Минфином РФ предложили перечень решений для стабилизации внутреннего рынка топлива. Новые меры были связаны с введением заградительных пошлин для ряда экспортеров.

В конце сентября ФАС возбудила несколько антимонопольных дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Кроме того, нефтяным компаниям рекомендовали сохранить цены на АЗС на уровне 21 сентября.

Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизеля