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04 октября, 21:57

Экономика

Минфин и Минэнерго РФ подготовили меры для стабилизации внутреннего рынка топлива

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Минэнерго совместно с Минфином РФ подготовили перечень мер стабилизации внутреннего рынка топлива, связанные с введением заградительных пошлин для ряда экспортеров. Об говорится в сообщении сайте правительства России, опубликованном по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов вице-премьера РФ Александра Новака с представителями нефтяной отрасли и органов власти.

"Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта", – следует из сообщения.

Кроме того, вице-премьер поручил Минсельхозу РФ и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизельного топлива для аграриев, а также обеспечить снижение цен у посредников.

Отмечается, что российский кабмин продолжает формировать системные меры по приведению топливного рынка к балансу.

С 21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт топлива. Решение было принято с целью стабилизации цен на бензин и дизель в России.

Позже Александр Новак заявил, что в стране начал стабилизироваться топливный рынок. В частности, он указал, что биржевые цены на топливо уменьшились уже на 16–20%.

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