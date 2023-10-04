Новак заявил о стабилизации ситуации на топливном рынке РФ

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Топливный рынок в России стабилизируется, а стоимость бензина и дизеля становится устойчивой. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, важным шагом, который предприняли власти во время роста цен на топливо на внутреннем рынке, стало ограничение экспорта бензина и дизеля из России. После этого запасы нефтепродуктов возросли на 430 тысяч тонн, а биржевые цены уменьшились на 16–20%.

Новак добавил, что это снижение нужно было осуществить на мелкооптовых базах и нефтебазах, откуда поставщики приобретают нефтепродукты.

"Таким образом, мы наблюдаем почти во всех субъектах значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты. Это тот критерий, который необходимо было достичь", – отметил вице-премьер РФ.

Новак подчеркнул, что ситуацию до сих пор отслеживают в правительстве вместе с Минэнерго и ФАС.

Ранее вице-премьер сообщил, что правительство РФ планирует не допустить роста цен на топливо выше уровня инфляции в этом и следующем годах. По его словам, решение о запрете экспорта нефтепродуктов РФ уже помогло снизить стоимость на бирже до 20%. Как утверждал Новак, сейчас важно, чтобы эти цены сохранились и для мелкооптовой отрасли, поскольку продукция приобретается уже не на бирже, а на нефтебазах.

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