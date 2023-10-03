Новак сообщил, что кабмин намерен не допустить роста цен на АЗС выше инфляции

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Правительство РФ планирует не допустить роста цен на топливо выше уровня инфляции в этом и следующем годах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

"Это соблюдалось в предыдущие годы, и в этом году такая задача тоже стоит, и на будущие, следующие годы", – отметил он.

По словам вице-премьера РФ, решение о запрете экспорта нефтепродуктов РФ уже помогло снизить стоимость на бирже до 20%. На данный момент, как утверждает Новак, важно, чтобы эти цены сохранились и для мелкооптовой отрасли, поскольку продукция приобретается уже не на бирже, а на нефтебазах.

Ранее Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство проект, который призван усилить контроль за ростом тарифной нагрузки, исключив включение в тарифы необоснованных расходов компаний. По словам главы ФАС Максима Шаскольского, в РФ есть 28 тысяч регулируемых компаний, имеющих суммарную валовую выручку 5 триллионов рублей.

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