Цены на дизтопливо в РФ за неделю снизились на 0,14%

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Средние розничные цены на дизельное топливо в России за период с 25 сентября по 2 октября снизились на 0,14%, до 64,9 рубля за литр. Это следует из данных Росстата.

За неделю до этого дизель дорожал на 1,6%, до 64,99 рубля за литр, а бензин в рознице – на 0,5%.

На прошлой же неделе бензин подешевел на 0,43%, до 55,68 рубля за литр. В частности, стоимость АИ-92 составила 51,42 рубля, АИ-95 – 56,16 рубля, а АИ-98 – 68,31 рубля за литр.

Стоимость бензина снизилась в 62 регионах России. Наибольшее падение цен было зафиксировано в Карелии и Омской области – на 2,5 и 2,3% соответственно.

С 21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт топлива. Решение было принято с целью стабилизации цен на бензин и дизель в России.

Позже вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в стране начал стабилизироваться топливный рынок. В частности, он указал, что биржевые цены на топливо уменьшились уже на 16–20%.



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