Цена нефти Brent упала ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 сентября

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Стоимость нефти марки Brent впервые с 1 сентября рухнула до 88 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В целом мировые цены на нефть упали более чем на 3%. На 17:26 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на Brent опустилась на 3,11%, до 88,08 доллара за баррель.

Минутами ранее остановилась на показателе в 88 долларов. Параллельно ноябрьские фьючерсы на WTI стали дешевле на 3,03%, опустившись до 86,53 доллара.

2 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре опустилась ниже 91 доллара. Последний раз такой показатель фиксировали 12 сентября.

Ранее кабмин предложил увеличить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов с 20 до 50 тысяч рублей с тонны. В правительстве ожидают, что в будущем ситуация на внутреннем рынке топлива стабилизируется.

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