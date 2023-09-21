Временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива из РФ начнет действовать с 21 сентября

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Кабмин РФ ввел временный запрет, действующий с 21 сентября, на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для улучшения ситуации на внутреннем рынке. Об этом сказано в постановлении, размещенном на интернет-портале правовой информации.

Такое решение было принято для стабилизации ситуации с ценами на российском рынке. Однако в постановлении отмечается, что ограничения не распространяются на транзитные перевозки через РФ, поставки в Южную Осетию и Абхазию, по межправительственным соглашениям, в рамках гуманитарной помощи и для воинских формирований за границей России.

Кроме того, запрет не затронет вывозимое физлицами топливо для личного использования, а также для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена.

Эта мера необходима для насыщения рынка топлива, что поможет снизить цены для потребителей, добавили в правительстве.

Ранее гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что введение экспортной пошлины на топливо в перспективе может спровоцировать его дефицит.

Топ-менеджер также высказался и о другом рассматриваемом правительством варианте стабилизации цен на топливо – ограничении числа экспортеров. По его словам, такой вариант имеет место.



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