Глава "Газпром нефти" предостерег от введения экспортной пошлины на топливо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Введение экспортной пошлины на топливо в перспективе может спровоцировать его дефицит. Такое мнение на полях Промышленного энергетического форума TNF озвучил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Заградительная пошлина <...> на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и <...> уменьшение объемов переработки", – цитирует его ТАСС.

Топ-менеджер также высказался и о другом рассматриваемом правительством варианте стабилизации цен на топливо – ограничении числа экспортеров. По его словам, такой вариант имеет место. Однако, как и в первом случае, он нуждается в глубоком анализе. В случае если этот вариант одобрят, то по каждой компании нужно будет решать отдельно, считает Дюков.

Ранее стало известно, что российский кабмин в качестве одного из вариантов стабилизации цен на нефть рассматривает повышение экспортной пошлины на нефть до 250 долларов. Полученные средства планируется перенаправлять экспортерам, поставляющим часть продукции на внутренний рынок.



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