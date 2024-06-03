Деформационные швы на инженерных сооружениях начали обновлять в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты начали обновлять деформационные швы на инженерных сооружениях в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях", – отметил заммэра Петр Бирюков.

В этом году планируется обновить такие конструкции на 30 объектах, включая 9 мостов, 8 путепроводов, 10 эстакад и 3 тоннеля. В общей сложности специалисты заменят более 4 тысяч погонных метров.

Как объяснили в комплексе городского хозяйства, замена швов необходима, поскольку из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции начинают разрушаться, а на дороге появляется небольшой порог.

В рамках работ специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые, проводят армирование и бетонирование переходных зон.

На время ремонта мосты не закрываются, временные ограничения движения транспорта вводятся по одной полосе.

Ранее сообщалось, что столичные службы в этом году обновят 385 вентиляционных шахт коллекторов. Как рассказал Бирюков, рабочие заменят старые оголовки на металлические решетки и выполнят облицовку сооружений гранитом.

