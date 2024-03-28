28 марта, 12:59Город
Порядка 400 вентиляционных шахт коллекторов обновят в 2024 году
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В 2024 году в столице обновят 385 вентиляционных шахт коллекторов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года. Тогда стартовали масштабные программы благоустройства общественных пространств", – написали в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на слова заммэра.
Бирюков подчеркнул, что важно органично вписать эти сооружения в городской ландшафт. Специалисты демонтируют старые оголовки (специальные конструкции, которые обеспечивают надежную защиту шахт и предотвращают попадание в них посторонних предметов. – Прим.ред.). Вместо них установят металлические решетки.
Затем выполнят облицовку сооружений гранитом – это пожаростойкий материал, который безопасен для окружающей среды и прост в обработке, заключил заммэра
Ранее Бирюков рассказал, что в столице реконструировали свыше 70 километров водопроводных и канализационных сетей в 2023 году. Специалисты использовали современные технологии и оборудование.
Вентиляционные шахты обновили в столичном метро