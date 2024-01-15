Более 10 коммуникационных коллекторов обновили в Москве в 2023 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтировали и обновили 13 коммуникационных коллекторов в прошлом году. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, в городе проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Их обновление продлевает срок безопасной эксплуатации и обеспечивает сохранность коммуникаций, объяснил Бирюков. Он добавил, что еще в пяти коммуникационных коллекторах начались строительно-монтажные работы.

Отмечается, что коллекторы обновили в ЦАО, ЗАО, ЮЗАО и ЗелАО. Заммэра рассказал, что специалисты в рамках работ восстановили разрушенные бетонные слои и ходовые дорожки, привели в порядок дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. Кроме того, на объектах модернизировали системы охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, оповещения и управления эвакуацией, контроля температуры и уровня воды, подытожил он.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в столице появились свыше 300 новых вентиляционных шахт коллекторов. Со слов Бирюкова, старые шахты решили поменять на новые, чтобы органично вписать их в городской ландшафт. Помимо этого, рабочие очистили бетонные поверхности от старого покрытия, отремонтировали бетонный слой и гидроизоляцию, установили новые вентиляторы.

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