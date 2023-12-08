Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 300 новых вентиляционных шахт коллекторов появились в столице в 2023 году. Об этом сказано в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, старые "домики" решили поменять на обновленные современные решетки для того, чтобы органично вписать эти конструкции в ландшафт столицы.

Также специалисты провели очистку бетонных поверхностей от старого покрытия, привели в порядок бетонный слой и гидроизоляцию, а еще установили новые вентиляторы. В рамках работ применялись материалы и оборудование российских производителей.

"Облицовка вентшахт выполняется только при плюсовых температурах, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом", – отметил заммэра Москвы.

При этом Бирюков подчеркнул, что обновление вентиляционных шахт коллекторов осуществляется в Москве с 2011 года, когда была запущена программа благоустройства общественных пространств.

Ранее Бирюков рассказал, что за 10 лет в Москве починили около 50% сети коммуникационных коллекторов. Заммэра уточнил, что в коллекторах, где проходят трубопроводы и кабели связи, установлено свыше 120 тысяч различных датчиков для круглосуточного мониторинга состояния воздуха и температуры.



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