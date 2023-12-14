В ТиНАО провели модернизацию канализационно-насосной станции "Щапово"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты провели реконструкцию канализационно-насосной станции "Щапово" в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отметил заммэра Петр Бирюков, после того, как ТиНАО присоединились к Москве, там осуществили комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения.

"В итоге выявили ряд проблемных мест и было принято решение о проведении модернизации. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в этом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", – поделился Бирюков.

В комплексе городского хозяйства добавили, что реализация проекта помогла улучшить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. Все мероприятия прошли меньше чем за полгода. За этот период объект производительностью 650 кубометров в день полностью обновили.

Кроме того, специалисты в целях исключения неприятных запахов осуществили монтаж системы газоочистки и приточно-вытяжной вентиляции, а также установили энергоэффективное насосное оборудование. Такое решение позволило в высокой степени сократить затраты на электроэнергию.

Ранее стало известно, что водохранилища столичного региона, снабжающие питьевой водой жителей Москвы, были переведены на зимний режим работы. Как уточнил Бирюков, речь идет про 15 водных объектов Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем. Такое решение было принято из-за формирования устойчивого снежного покрова на территории водосбора в Московской, Смоленской и Тверской областях.