30 января, 09:28Город
Более 70 км водопроводных и канализационных сетей реконструировали в Москве в 2023 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали свыше 70 километров водопроводных и канализационных сетей в прошлом году. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей", – сообщил он.
Работы провели во всех округах столицы. Специалисты использовали современные технологии и оборудование. Как уточнил заммэра, сети, которые нуждаются в обновлении, определяют при теледиагностике. После осмотра внутреннего состояния эксперты принимают решение о ремонте.
"Более 90 процентов работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально направленное бурение", – объяснил Бирюков.
Реконструкцию проводят без отключения воды в домах. Всего с 2011 года в Москве отремонтировали почти 1,3 тысячи километров водопроводных и 600 километров канализационных сетей.
Ранее сообщалось, что свыше 3 миллионов анализов качества столичной воды провели в 2023 году. По словам заммэра Петра Бирюкова, каждый день мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в Москве проложено около 13 тысяч километров водопроводных сетей. Он объяснил, что подобную сложную систему необходимо постоянно контролировать, при необходимости нужно оперативно корректировать ее параметры.
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