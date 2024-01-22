Более 3 млн анализов качества московской воды провели в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 3 миллионов анализов качества столичной воды провели в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра Петра Бирюкова, каждый день мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в Москве проложено около 13 тысяч километров водопроводных сетей.

Он объяснил, что подобную сложную систему необходимо постоянно контролировать, при необходимости нужно оперативно корректировать ее параметры. В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям.

В сообщении уточняется, что контроль микробиологических и физико-химических показателей воды начинается с водохранилищ. Специалисты отбирают природную воду на разной глубине и получают полную картину состояния водоемов.

При помощи современных технологий эксперты проверяют качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя. Также более 500 автоматических анализаторов работают на станциях водоподготовки и в распределительной сети, добавили в ведомстве.

Отмечается, что приборы круглые сутки отслеживают изменения основных показателей состава воды, которые характеризуют ее качество. Данные поступают в единую информационную систему, с помощью нее специалисты способны быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки.

"Проведенные исследования в очередной раз подтвердили полное соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем современным требованиям и нормативам", – заключили в тексте.

Ранее Сергей Собянин заявил, что каждый год экологическая ситуация в Москве радикально улучшается. По его словам, это происходит за счет высокоэкологичных и высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым, а также за счет реорганизации и модернизации очистных сооружений.

До этого стало известно, что в сезон навигации за чистотой главной водной артерии столицы следит коммунальный флот, а качество и безопасность воды в ней контролирует специальный аналитический комплекс "Экопатруль". Ежедневно он проходит маршрут от Южного речного вокзала, через Кремль, "Лужники" и доходит до "Москва-Сити", после чего возвращается в порт.