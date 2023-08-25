Собянин рассказал, как изменилась экологическая ситуация в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Каждый год экологическая ситуация в Москве радикально улучшается, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Оппоненты говорят, что жить в городе стало невозможно, что загубили экологию. На самом деле, это полные враки, мы все дышим воздухом Москвы. Понятно, что это не розарий, мы живем в огромном городе. Тем не менее динамика того, что происходит вокруг нас – в земле, воде, воздухе, – она просто радикально улучшается и будет дальше улучшаться", – сказал Собянин.

По его словам, это происходит за счет высокоэкологичных и высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым, а также за счет реорганизации и модернизации очистных сооружений.

Также на это повлияла масштабная реструктуризация Московского нефтеперерабатывающего завода, который был одним из самых больших загрязнителей воздуха. Как заметил Собянин, сейчас это по сути новый завод.

Он добавил, что другое качество транспорта, и общественного, и личного, также сыграло свою роль, как и внедрение экологического транспорта. Как подчеркнул Собянин, это не может не давать свои результаты. Еще один аспект, который назвал политик, – это очистка парков, берегов рек, а также строительство очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что в сезон навигации за чистотой главной водной артерии столицы следит коммунальный флот, а качество и безопасность воды в ней контролирует специальный аналитический комплекс "Экопатруль". Ежедневно он проходит маршрут от Южного речного вокзала, через Кремль, "Лужники" и доходит до "Москва-Сити", после чего возвращается в порт.

На пути следования судно собирает пробы воды с помощью установленного на носу специального устройства. Внутри судна работает лаборатория, сотрудники которой анализируют полученные пробы на содержание аммония, нитритов, хлоридов, фосфатов и марганца.

