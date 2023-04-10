Власти выделили свыше 157 млн рублей на сохранение лесов в Подмосковье в 2023 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 157 миллионов рублей выделено на сохранение лесов в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

Там рассказали, что речь идет в том числе о покупке лесопожарной техники и оборудования.

"В этом году в рамках национального проекта "Экология" на сохранение лесов выделено финансирование в размере 157,1 миллиона рублей, 149,9 миллиона рублей из которых – из регионального бюджета. В том числе средства предусмотрены на покупку лесопожарной техники и оборудования", – заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, сейчас созданы государственные контракты на покупку 13 единиц техники, 695 единиц оборудования и 9,6 метра пожарных рукавов. На нужды экологии уже предоставлено 15 единиц оборудования и 10 единиц техники.

Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что Москва предоставит инвестору территорию в Молжаниновском районе для создания деревообрабатывающего производства. В проект вложат порядка 260 миллионов рублей.

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