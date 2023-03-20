Собянин: московские парки начали подготовку к весеннему сезону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные парки начинают готовить к теплой половине года, там проведут озеленение и приведут в порядок досуговую инфраструктуру. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Завершаем зимний сезон в столичных парках и начинаем подготовку к теплому времени года. С приходом весны мы будем благоустраивать и озеленять парки, проведем субботники, приведем в порядок детские и спортивные площадки и другую инфраструктуру", – написал он в своем телеграм-канале.

Так, скоро в парках заработает прокат велосипедов, роликов и другого летнего спортинвентаря. Фонтаны планируется запустить уже к маю. Кроме того, в весенние месяцы в столичных парках пройдет больше тысячи развлекательных мероприятий, основная часть которых будет бесплатной.

Мэр также подвел итоги работы парков зимой. Например, по его словам, наиболее популярным развлечением у москвичей в холода было катание на коньках. Катки в городских парках посетили свыше 725 тысяч человек, а катки на площадках "Московских сезонов" – более 550 тысяч.

Кроме того, горожанам было доступно больше 165 километров лыжных трасс, самая длинная из которых прошла через Парк Горького. Для детей в городе работали горки.

Также в московских парках проходили различные развлекательные мероприятия. Их посетили больше 7,5 миллиона человек. Востребованной у горожан стала и Московская усадьба Деда Мороза – ее посетили 265 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что специалисты начали подготовку столичных речных причалов к открытию сезона пассажирской навигации в апреле. Их очистят от оставшегося льда и снега, помоют, при необходимости покрасят и отремонтируют.



Городские причалы начали готовить к открытию навигации

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