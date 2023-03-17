Бирюков заявил, что говорить о сроках отключения отопления в Москве еще рано

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве четко сформирован график отключения отопления, однако пожелания жителей города всегда будут учитываться. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Что касается того, когда же мы остановим отопительный период, мы для себя такой задачи не ставим, равно, как и пуск тепла. Есть регламентные сроки: если в течение пяти суток на улице температура среднесуточная будет плюс 8 и выше, мы отключаем отопление", – цитирует Бирюкова "Интерфакс".

Заммэра добавил, что в некоторых случаях столичные власти решают отступить от регламента в связи с просьбами москвичей. Подготовка к новому отопительному сезону в городе стартует в середине апреля. В прошлом году отопление в Москве начали отключать 14 мая.

Ранее Бирюков в эфире телеканала Москва 24 рассказал, что новогодние инсталляции будут украшать улицы города до апреля. По его словам, в темное время суток с такой подсветкой удобно гулять не только по городским улицам, но по паркам и скверам. После апреля инсталляции начнут активно разбирать и убирать на склады.

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