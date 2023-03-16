Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве организуют генеральную уборку, которая пройдет с 1 по 30 апреля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, за этот период в столице приведут в порядок улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов. Также будет организована промывка фасадов домов, памятников, мостов и тоннелей. К летнему сезону будут подготовлены фонтаны.

Уборка затронет и дорожные знаки с указателями, а также остановки общественного транспорта.

"Приглашаю москвичей 15 апреля на традиционный общегородской субботник. Инвентарь предоставим. Информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ", – написал Собянин.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что в Москве в преддверии Дня работников ЖКХ открылась выставка спецтехники. По словам заммэра Петра Бирюкова, посетители смогут больше узнать о деятельности коммунальных служб.

Например, с 13 по 19 марта в развлекательном центре "Остров Мечты" для москвичей и гостей столицы будет работать выставка образцов коммунальной и спасательной техники.

Жители столицы смогут посетить выставку спецтехники

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