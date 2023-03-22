Эксперты подтвердили вклад Московского НПЗ в озеленение столицы

Фото: Сергей Шинов

Эксперты провели аудит деревьев, которые высадили волонтеры Московского НПЗ на территории ЮВАО столицы в 2020 году. Предприятию был выдан сертификат, подтверждающий, что все растения прижились, сообщает пресс-служба МНПЗ.

"Московский НПЗ первым из промышленных предприятий получил этот сертификат, который свидетельствует о вдумчивом и ответственном подходе завода к заботе об окружающей среде. Внедрение природоохранных программ и высадка нескольких тысяч деревьев на территории Москвы подтверждают фундаментальные принципы устойчивого развития и служат примером для отрасли", – рассказал председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы, исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов.

По данным пресс-службы, предприятие ежегодно принимает участие в мероприятиях по озеленению и благоустройству прилегающих районов. В общей сложности с 2011 года волонтерами предприятия в рамках благотворительных акций на территории ЮВАО было высажено более 3 тысяч деревьев и кустарников. Экспертное заключение выдали Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО "Сад памяти", Российское экологическое движение и Всероссийское общество охраны природы.

"Мы благодарны за признание вклада Московского НПЗ в озеленение столицы и сокращение воздействия на окружающую среду. Предприятие проводит самую масштабную в своей истории модернизацию. Каждый проект этой программы включает в себя экологический аспект. А волонтерское движение завода активно участвует в том, чтобы парки столицы становились еще зеленее и комфортнее", – отметил заместитель гендиректора МНПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов.

Благодаря совместным проектам со столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды в парках Капотни и 850-летия Москвы появились сотни новых лиственниц, каштанов и ив. Зеленые изгороди дополнили территории социальных объектов в Капотне и Печатниках. Парк площадью 1,7 гектара разбит на территории Московского НПЗ, говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин заявил, что московские парки начали подготовку к весеннему сезону. Их будут благоустраивать и озеленять, приведут в порядок детские и спортивные площадки и другую инфраструктуру, а также организуют субботник.

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