Территорию возле станции "Зюзино" БКЛ закончат благоустраивать в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершат работы по благоустройству территории возле станции "Зюзино" Большой кольцевой линии метро уже в июне текущего года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что предыдущие два года на указанной территории шел первый этап благоустройства. Тогда специалисты привели в порядок улицу Матушкина и Херсонскую улицу.

"На втором этапе в зону благоустройства вошли улицы Матушкина и Херсонская. Основная задача – сделать территорию комфортной и функциональной для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу", – рассказал он.

Так, на указанных улицах уже убраны под землю воздушные кабельные линии, проложено больше 250 метров новых водосточных труб, установлено больше 70 уличных фонарей, обновлен асфальт, а также тротуарное покрытие на площади более 9 тысяч "квадратов". Сейчас подходит к концу обустройство пешеходных переходов. В целом работы второго этапа завершены на 75%.

В рамках проекта также запланировано обустройство парковки между улицами Матушкина и Херсонской, обновление светофора и установка новых дорожных знаков на пересечении Болотниковской и Херсонской улиц. На прилегающей к метро территории разобьют свыше 12,5 тысячи квадратных метров газона.

Ранее на юге Москвы началось благоустройство озелененной территории в пойме реки Жужи в районе пересечения улиц Садовники и Академика Миллионщикова. На участке площадью около 22 гектаров обустроят зоны отдыха, спортивные площадки и пешеходные дорожки.

Собянин рассказал о максимальной востребованности новых станций БКЛ метро

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!