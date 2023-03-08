В ТиНАО началась реконструкция очистных сооружений "Шишкин Лес"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты начали реконструкцию очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в Новой Москве, которые работают с середины прошлого века. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Реализация проекта позволит обеспечить высокое качество очистки сточных вод, а установка современного газоочистного оборудования повысит комфорт проживания в этом районе", – цитирует его РИА Новости.

Уже идет возведение здания механической очистки и трех аэротенков. На следующем этапе планируется построить три вторичных отстойника. Объект оснастят системами глубокой биологической очистки вод, дисковыми микрофильтрами и системами ультрафиолетового обеззараживания.

Также в рамках проекта на объекте установят новое оборудование, в том числе системы автоматизации и дистанционного управления. По словам Бирюкова, работы планируется завершить с октября по декабрь текущего года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют досрочно завершить программу реконструкции городских поликлиник. Сейчас в работе находятся 123 медучреждения. Их реконструкцию могут завершить уже до конца 2023 года.



Очистные сооружения "Шишкин лес" реконструируют в ТиНАО

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