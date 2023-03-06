В Москве началась инженерная подготовка к благоустройству Аллеи Спортивной Славы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На Воробьевых горах началась инженерная подготовка перед благоустройством Аллеи Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Обновленная Аллея Спортивной Славы станет парадным входом на Воробьевы горы, там появится удобный пешеходный маршрут, современные зоны для отдыха и занятий спортом. Аллею украсят художественные композиции, посвященные зимним олимпийским видам спорта, в экспозиции будет представлена информация о знаменитых спортсменах и истории зимних Олимпиад", – приводит слова Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Территория, отведенная под благоустройство, огорожена, рядом с ней возведен строительный городок. Жители и гости столицы могут ознакомиться с планом работ при помощи информационных баннеров.

В план по реставрации входит уборка "воздушных" проводов под землю, замена дорожного покрытия и ремонт лестниц. Помимо этого, на Аллее появится экоплощадка, где будет располагаться информационный стенд о природном мире Воробьевых гор, а также территория для занятий паркуром, керлингом и петанком.

В парке обустроят больше зон для отдыха, где будут расположены качели и лавочки, а рядом с входом на аттракцион Zipline (полет над Москвой-рекой по 700-метровому стальному канату) установят смотровую площадку.

Ранее сообщалось о планах по реставрации Львиной пристани на берегу Верхнего Кузьминского пруда в столичном парке "Кузьминки". Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что сооружение было построено еще в XIX веке.



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