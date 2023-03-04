Собянин рассказал о проекте благоустройства пойм рек Шмелевка и Кузнецовка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге столицы благоустроят пойму рек Шмелевки и Кузнецовки, рассказал Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он пояснил, что речь идет о большой зеленой территории недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово" вдоль Воронежской улицы и Орехового бульвара.

По словам мэра, в предыдущие годы часть территории привели в порядок, обустроили там беседки, детские площадки, места для пикников и площадки для выгула собак. При этом он подчеркнул, что еще нужно проложить тропинки, убрать валежник и сухостой, а также организовать удобный вход в парк.

"Мы провели опрос местных жителей о том, каким они видят парк рядом с домом. Москвичам интересны физкультура и спорт, прогулки с собакой, игры с ребенком на детской площадке, отдых и общение на свежем воздухе. Исходя из этого и был разработан проект благоустройства, предусматривающий создание новых функциональных зон и площадок, а также устранение препятствий для свободного прохода людей", – рассказал Собянин.

Вдоль Шмелевки появится прогулочный маршрут с настилом на сваях. На склонах оврагов создадут видовые площадки и зоны тихого отдыха, откуда жители столицы будут любоваться пейзажами речных долин.

Возле станции метро "Зябликово" оборудуют скейт-парк, памп-трек, а также площадки для командных видов спорта. Еще одну спортивную зону сделают недалеко от Гурьевского проезда.

Появятся четыре детские площадки. Одной из них станет тематическая игровая зона "Канитель". Необходимые удобства создадут и для маломобильных москвичей. В частности, на пешеходных дорожках установят пандусы и перила. Также отремонтируют существующие площадки для выгула собак и организуют новые.

После благоустройства поймы рек Шмелевки и Кузнецовки в планах привести в порядок жилой квартал между улицами Тамбовской, Воронежской и Гурьевским проездом. Там обновят дорожки, тропинки и газон, установят новые опоры уличного освещения, скамейки и урны.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса "Спутник Арена" в 9-м микрорайоне Зеленограда. Спорткомплекс "Спутник Арена" с футбольным полем и бассейном должен открыться в апреле 2023 года. Возведение объекта было начато в январе 2020 года и завершено в декабре 2022 года.

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