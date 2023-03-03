Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса "Спутник Арена" в 9-м микрорайоне Зеленограда. Об этом мэр Москвы заявил в ходе осмотра объекта.

"Только на улице, на футбольном поле будут заниматься 500 человек в день. Активнее вовлекайте людей. Бюрократически не подходите. Занимайтесь активной деятельностью, чтобы жизнь кипела. Это же построено для людей. И запускайте побыстрее", – сказал мэр в обращении к руководству спорткомплекса.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что спорткомплекс "Спутник Арена" с футбольным полем и бассейном должен открыться в апреле 2023 года. Возведение объекта было начато в январе 2020 года и завершено в декабре 2022 года.

Отмечается, что в здании оборудовали бассейн с залом для подготовительных занятий. Кроме того, в комплексе создали универсальный спортзал с трибунами на 249 зрителей и тренажерный зал, который вмещает более 30 человек. Также в здании оборудовали медицинский блок.

На территории спортивного комплекса построили футбольное поле с искусственным покрытием размером 105 на 68 метров. Специалисты установили систему освещения, чтобы поле можно было использовать как в светлое, так и в темное время суток. Недалеко от поля оборудовали легкоатлетическую зону.

В новом спорткомплексе будут тренироваться воспитанники Московской комплексной спортивной школы "Зеленоград" и Московской баскетбольной академии. В свободное от тренировок спортсменов время спорткомплекс будет доступен для посещения всеми желающими гражданами.

Ранее сообщалось, что Ледовый дворец "Умка" на Левобережной улице в столичном районе Ховрино капитально отремонтируют. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в одноэтажном здании запланировано обновление отделки помещений согласно их функциональному назначению.

Перечень работ включает ремонт штукатурки стен, замену покрытия полов помещений, окрашивание ограждения антресоли и другие работы.



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