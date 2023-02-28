Ледовый дворец "Умка" в Ховрине капитально отремонтируют

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ледовый дворец "Умка" на Левобережной улице в столичном районе Ховрино капитально отремонтируют. О согласовании проекта сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В существующем одноэтажном здании, построенном в 1998 году, запланировано обновление отделки помещений согласно их функциональному назначению. Также перечень работ включает ремонт штукатурки стен, замену покрытия полов помещений и окрашивание ограждения антресоли", – сообщил Бочкарев.

Вместе с тем специалисты заменят хоккейные борты и боксы, а также обновят дверные блоки и каркасные перегородки. Помимо этого, проектом капитального ремонта предусмотрена модернизация инженерно-технических коммуникаций здания, розеточной сети, электроосвещения и других систем.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева пояснила, что внешний фасад ледового дворца также будет обновлен. Специалисты приведут в порядок фасады и облицовку, заменят оконные блоки и проведут другие работы по модернизации внешнего облика здания.

Прилегающую к дворцу территорию благоустроят: установят малые архитектурные формы, выполнят комплекс работ по озеленению, отремонтируют экопарковку.

До этого стало известно, что в программу капитального ремонта включили "Дом спорта" на Зональной улице в районе Лианозово. Помимо прочего, в спорткомплексе заменят системы вентиляции, электро- и водоснабжения, облицуют цоколь, а также установят навесную фасадную систему, отремонтируют крыльцо и заменят окна с витражами. Вместе с тем на здании появится вывеска.



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