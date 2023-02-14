В 2023 году в порядок приведут 30 помещений центров госуслуг "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Департамент капитального ремонта Москвы в 2023 году планирует обновить помещения 30 центров госуслуг "Мои документы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В одном центре госуслуг работы находятся на завершающей стадии, два офиса ждут капитального ремонта, еще для одного будут приспособлены помещения в отдельно стоящем здании, а для другого аналогичные мероприятия уже ведутся в торговом центре", – рассказал заместитель главы департамента капитального ремонта Алексей Васютин.

Чиновник добавил, что еще 26 офисов сделают более доступными для маломобильных посетителей. Среди новых и обновленных центров будут и офисы районного значения, и один флагманский, который планируется разместить в торгово-развлекательном центре "Кунцево Плаза".

Новый флагманский центр на Ярцевской улице займет площадь более 2,5 тысячи квадратных метров. Для посетителей оборудуют более 60 окон приема, медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия" и некоторые другие помещения с услугами. Также в центре появится отдельный кабинет для регистрации брака и конференц-зал для лекций, мастер-классов и встреч с жителями.

В департаменте капитального ремонта сообщили, что центр госуслуг района Лианозово теперь будет работать по новому адресу, в отдельно стоящем трехэтажном здании. Первых посетителей после капремонта примут центры, обслуживающие районы Москворечье-Сабурово и Хамовники. Планируется ремонт в офисе "Моих документов" в Южном Тушине.

Ранее сообщалось, что за 2022 год специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 33 помещения центров госуслуг "Мои документы". В частности, 23 из них адаптировали для маломобильных посетителей, в них также отремонтировали инженерные системы.



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