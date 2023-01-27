Стереоскопы появились в 29 столичных центрах госуслуг "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив

Стереоскопы появились на выставках проекта "Москва – с заботой об истории" в 29 столичных центрах госуслуг "Мои документы". Об этом сообщила директор центров Ольга Фефелова.

"Благодаря этим приборам горожане могут посмотреть объемные изображения, фотографии и открытки. Летом прошлого года мы в пилотном режиме запустили стереоскоп во флагмане СЗАО и получили положительные отзывы, поэтому приняли решение поставить их на всех выставках в 29 центрах госуслуг", – приводят ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Воспользоваться стереоскопами могут как дети, так и взрослые. Посетители выставок также могут ознакомиться с экспозициями с помощью тач-панелей, экранов для просмотра видеороликов и аудиоинсталляций. Юные жители могут провести время за познавательной игрой.

В настоящее время в центрах "Мои документы" работает выставка "Мечты москвичей в Новый год. 1941–1942". Посетить ее можно ежедневно в районных офисах (с 08:00 до 20:00) и во флагманских (с 10:00 до 22:00).

Помимо этого, в 74 районных центрах "Мои документы" москвичи могут проверить здоровье. В 2022 году услугой воспользовались более 450 тысяч раз. В ходе консультаций специалисты дают горожанам советы по сбалансированному питанию и физическим нагрузкам. Обследование длится около 7 минут.



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