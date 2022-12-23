Москвичам рассказали о самых популярных услугах в центрах "Мои документы" в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В текущем году самой популярной услугой в центрах "Мои документы" стало предоставление информации жилищного учета, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что за данной услугой обратились свыше 2,1 миллиона раз. Второе место по популярности заняли услуги по регистрационному учету граждан РФ и по расчету (перерасчету) жилищно-коммунальных платежей. За каждой из услуг в этом году обратились 1,7 миллиона раз.

На третьем месте оказалось оформление и выдача карты москвича, за ней обратились свыше 1,4 миллиона раз.

Более 1,1 миллиона раз горожане подавали заявления о постановке на кадастровый учет и (или) регистрации прав на недвижимость. Свыше миллиона заявок было подано для оформления услуги о предоставлении сведений из ЕГРН.

Всего в этом году сотрудники "Моих документов" оказали более 27 миллионов услуг.

Уточняется, что наиболее посещаемым в 2022 году стал центр "Мои документы" районов Кунцево и Можайского. Там было зарегистрировано порядка 46 тысяч обращений. Второе место по популярности занял центр госуслуг района Марьино, третье – офис "Мои документы" Южного Бутова.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в центрах "Мои документы" работают уже почти 90 подопечных психоневрологических интернатов и социальных домов. По ее словам, город старается помочь людям с ментальными особенностями адаптироваться в обществе и научиться взаимодействовать с окружающими.

Ракова уточнила, что новые сотрудники снимают нагрузку с более опытных специалистов, у которых появляется больше времени для приемов.

До этого заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что Москва в третий раз подряд возглавила национальный рейтинг качества предоставляемых госуслуг в электронном виде. Москва получила 95,84 балла из 100 возможных.

В 2021 году столица набрала 87,81 балла. Второе место заняла Московская область (84,19 балла), третье – Тульская область (83,67 балла).

Москва заняла первое место в России по предоставлению госуслуг онлайн – Сергунина

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