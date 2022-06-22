Москвичи 100 тысяч раз воспользовались сервисом вызова мастера по ремонту лифта

15:11
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин рассказал о востребованности сервиса вызова мастера по ремонту лифта, функционирующего на портале мэра и правительства Москвы. Об этом градоначальник написал в персональном телеграм-канале.
"На портале mos.ru есть сервис вызова мастера через единый диспетчерский центр (ЕДЦ) для себя или своих близких... С момента запуска этого сервиса – в апреле 2021 года – им воспользовались около 100 тысяч раз", – заявил Собянин.
Помимо заявки на ремонт лифта, москвичи через сервис могут запросить замену лампочки в подъезде или решить иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Информация, по словам Сергея Собянина, направляется непосредственно к профильным службам.
В день обращения граждан удается обработать порядка 80% заявок. При этом контролировать выполнение запроса можно через личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы, добавил мэр.
Для подачи заявки необходимо войти в профиль на сайте, после чего выбрать раздел "Жилье, недвижимость, земля" в каталоге услуг. На новой странице следует выбрать параметр "Вызов мастера". Услуга доступна только при наличии полной учетной записи на mos.ru.
Заммэра Москвы Владимир Ефимов в феврале 2022 года рассказал, что за 2021 год в столице произвели порядка 15 тысяч лифтов. Всего за минувший год в России произвели 31,2 тысячи лифтов.
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