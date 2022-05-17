Более 40 миллионов звонков поступило в ЕДЦ за шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40,5 миллиона звонков за шесть лет. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

В ЕДЦ можно обратиться по телефону, с помощью сервиса на портале mos.ru, платформы "Электронный дом". Чаще всего жители жаловались на неисправность освещения, лифтов, задавали вопросы по очистке мусоропровода, работе отопительных приборов и системе водоснабжения.

Замруководителя столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев рассказал, что ЕДЦ начал работу в мае 2016 года. Только за первый год работы центр принял около двух миллионов заявок.

"Сегодня это одна из самых востребованных городских горячих линий: только за первые четыре месяца этого года сюда поступило более двух миллионов звонков. Мы постоянно совершенствуем возможности ЕДЦ, используя для этого цифровые технологии", – поведал Урнышев.

По его словам, операторы могут быстрее консультировать горожан благодаря внедрению интерактивной базы знаний.

В ЕДЦ можно обратиться из-за неполадок с электричеством или сантехникой, необходимости уборки в подъезде и на придомовой территории, а также по другим вопросам ЖКХ. Около 80% обращений решаются в день звонка.

В департаменте ЖКХ подчеркнули, что благодаря ЕДЦ в Москве налажено взаимодействие между жителями и коммунальными службами.

"Человека, застрявшего в лифте, должны освободить в течение 30 минут с момента поступления заявки. На починку осветительных приборов в подъезде дается 12 часов. Упавшее во дворе дерево должны убрать максимум за сутки, а починить неисправное освещение в подъезде – за 12 часов (максимально 24 часа)", – рассказали в департаменте.

Принимать заявки жителей помогает виртуальный ассистент, который уже обработал свыше 1,7 миллиона звонков. Он оповещал о начале отопительного сезона, принимал обращения по вопросам теплоснабжения и уборки снега.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что платформа "Электронный дом" является для жителей столицы единым окном по вопросам управления и содержания многоквартирного дома. Она отметила, что в этом году усовершенствуют систему отправки обращений граждан в Мосжилинспекцию, Фонд капитального ремонта, префектуры и управы, что дополнительно упростит взаимодействие с этими организациями.

