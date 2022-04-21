Единый диспетчерский центр метро построят на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый диспетчерский центр московского метро построят в Бескудниковском районе на севере столицы, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, размещение второй очереди диспетчерского центра запланировано на участке площадью 1,04 гектара.

Максимальная высота объекта не будет превышать более 23 метров, а суммарная поэтажная площадь объекта может составить свыше 15,6 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось о завершении строительства ЖК Wellton Towers в столичном районе Хорошёво-Мнёвники.

ЖК состоит из трех корпусов на 1 289 квартир. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что небоскребы общей площадью более 161 тысячи квадратных метров являются уникальным высотным объектом.