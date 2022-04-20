Завершено строительство основных конструкций двух эстакад от Лухмановской улицы до Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершили строительство основных конструкций двух эстакад на участке от улицы Лухмановской до границ Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Это эстакада путепровода в районе примыкания к улице Маресьева, эстакада в районе примыкания к улице Покровской. Продолжаются работы по сооружению эстакады в районе примыкания к улице Лухмановской", – приводятся в материале слова главы департамента Рафика Загрутдинова.

По его словам, на данный момент идут работы по устройству дорожного полотна, перекладке инженерных коммуникаций, переустройству линий электропередачи и электрических кабельных линий.

В пресс-службе напомнили, что работы проводятся по проекту строительства участка автодороги от улицы Лухмановской до границ с Подмосковьем. Планируется построить и реконструировать дороги общей протяженностью 12,9 километра.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию суммарно 12,9 километра дорог, а также установку шумозащитных экранов в районе СНТ "Зенит" в Люберцах и обустройство трех подземных переходов в районе Сочинской улицы.

Как пояснили в пресс-службе, реализация проекта позволит создать эффективную бессветофорную транспортную артерию, которая соединит Зенинское шоссе напрямую с Косинским шоссе, улучшит транспортную доступность для жителей района Некрасовка, обеспечит удобный транзит транспорта за пределы Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице организуют открытый конкурс и определят инвестора для возведения ТЦ в составе ТПУ "Лухмановская". По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на земельном участке площадью около 3 гектаров в рамках осуществления коммерческой части ТПУ можно возвести ТРЦ. Суммарная поэтажная площадь объекта будет равна 77 690 квадратным метрам.