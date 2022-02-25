Основные строительные работы завершены на путепроводе в районе улицы Маресьева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Строители завершили основные работы по возведению путепровода в районе улицы Маресьева на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Завершено бетонирование основных конструкций путепровода. Ведется строительство боковых проездов в районе путепровода, которые обеспечат выезд в сторону улицы Маресьева и в сторону области", – рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Путепровод станет частью проекта строящейся трассы от Лухмановской улицы до границы с Подмосковьем. Проект предусматривает строительство и реконструкцию суммарно 12,9 километра дорог, а также установку шумозащитных экранов в районе СНТ "Зенит" в Люберцах и обустройство трех подземных переходов в районе Сочинской улицы.

По словам Загрутдинова, новая бессветофорная дорога обеспечит соединение Северо-Восточной хорды с трассой М12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

Ранее на юго-востоке столицы завершилось строительство путепровода "Текстильщики-1", расположенного на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Шоссейной. В настоящее время по нему уже запущено движение транспорта.

