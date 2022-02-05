В Москве завершено возведение опор путепровода через Кантемировскую улицу

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве на участке нового скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД специалисты завершили возведение пролетного строения путепровода через улицу Кантемировскую. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Возведены все семь опор путепровода, а также полностью выполнено пролетное строение. В настоящее время ведутся работы по устройству парапетов", – рассказал Бочкарев.
По его словам, всего на участке ведется строительство четырех путепроводов, а также четырех подземных пешеходных перехода и два очистных сооружения.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что в настоящее время полностью выполнено свайное основание путепровода через Кавказский бульвар.
По его словам, уже забетонировано 88 свай, строители приступили к возведению опор путепровода.
Новая бессветофорная магистраль появится вследствие объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд. Ее общая протяженность составит 68 километров. Трасса может быть готова уже в 2023 году.
Единый скоростной диаметр – предварительное название магистрали. Окончательное наименование ей дадут москвичи через голосование на портале "Активный гражданин".
В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Один из ключевых проектов – строительство Большой кольцевой линии метро.
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