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Город

09:37

Строительство нового Внуковского шоссе планируют завершить в 2022 году

город строительство дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автомобильное движение по новому Внуковскому шоссе в ТиНАО откроется уже в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас работы ведутся на последнем участке – от железнодорожной станции Мичуринец до транспортной развязки с Минским шоссе.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин напомнил, что в конце 2020 года достроили участок от улицы Самуила Маршака в поселке Переделкино Ближнее до Железнодорожной улицы в районе станции Внуково. Это позволило организовать автобусный маршрут к платформе Мичуринец. До этого построили отрезок от станции Мичуринец до Боровского шоссе.

"К будущему лету планируем ввести в эксплуатацию всю трассу целиком", – сказал Жидкин.

Дорога длиной 8,7 километра проходит от транспортной развязки с Минским шоссе и железной дорогой Киевского направления МЖД до Боровского шоссе в районе станции метро "Рассказовка", а также до западной окраины поселка Переделкино, где снова соединяется с Боровским шоссе.

Новая дорога соединит несколько пригородных железнодорожных станций и населенных пунктов с Солнцевской линией метро. За счет этого сильно улучшится транспортная инфраструктура в районе, особенно пассажирское сообщение западной части ТиНАО с другими округами.

Когда строительство завершится, рабочие благоустроят прилегающую территорию: высадят более 500 деревьев, около 6,5 тысячи кустарников, разобьют свыше 20 тысяч квадратных метров газона.

Ранее сообщалось, что в Москве согласовали проект путепровода, соединяющего Южную рокаду и Юго-Восточную хорду. Чтобы соединить два этих транспортных объекта, планируется построить эстакаду протяженностью около 160 метров.

Проект уже согласовала Москомархитектура, сооружение появится в районе улицы Бехтерева, дома 51, в Царицыне.

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