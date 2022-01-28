Станция "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии метро готова почти на треть – Бочкарев

12:19
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/АО "Мосинжпроект"
Строительство станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии метро завершено на 31%, а устройство монолитных конструкций станционного комплекса – на 63%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что на участке продления данной ветки до аэропорта Внуково ведется строительство двух станций. Специалисты более чем наполовину выполнили разборку грунта на станции "Внуково" и ведут монолитные работы. Общая готовность станции составляет 14%.
"Также завершается проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" – работы выполнены на 91%. Тоннелепроходческому щиту осталось пройти отрезок протяженностью около 200 метров", – уточнил Бочкарев.
При этом, по его словам, левый тоннель между этими станциями уже готов, началась проходка правого перегонного тоннеля между "Пыхтино" и "Внуково".
Ранее в Москве началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро. Проходческий щит "Ольга" пройдет почти 2,5 километра между станциями "Вавиловская" и "Академическая". Тоннель будет пролегать вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.
Кроме того, в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году, к 2023 году большое кольцо метро должно замкнуться.
В Москве рассказали, когда завершится строительство станций "Внуково" и "Пыхтино"
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