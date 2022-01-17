Стартовала проходка тоннелей к будущей станции метро у аэропорта Внуково – Собянин

21:38
Фото: vk.com/mossobyanin
Начата проходка тоннелей к новой станции Калининско-Солнцевской линии столичного метро "Внуково". Об этом заявил Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
"Начали проходку тоннелей к станции метро "Внуково". Линия пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса" – прямо к аэропорту", – написал мэр столицы.
Кроме того, как уточнил градоначальник, новым участком Калининско-Солнцевской линии смогут пользоваться не только авиапассажиры, но и около 350 тысяч жителей, включая тех, кто работает в ТиНАО.
В декабре прошлого года заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства станции метро "Внуково" были завершены на 80%.
Длина нового участка Калининско-Солнцевской линии составит около пяти километров. Там расположатся станции "Пыхтино" и "Внуково". Последняя будет наземная. Ее расположат на территории паркингов аэропорта и полностью интегрируют в инфраструктуру воздушной гавани.
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