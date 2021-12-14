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Транспорт

11:44

Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства станции метро "Внуково"

транспорт город

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства станции метро "Внуково" завершены на 80%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В связи с расположением станции "Внуково" непосредственно рядом с терминалом аэропорта инженерные коммуникации являются основной сложностью, с которой приходится сталкиваться строителям", – подчеркнул он.

Также трудностей строителям добавляет ограниченное пространство, поскольку строительная площадка со всех сторон окружена дорогами и подъездами к терминалу аэропорта.

"На данный момент на площадке на 15% выполнены монолитные работы, устройство ограждающих конструкций выполняется по технологии "стена в грунте". Котлован поделен на четыре условных сектора, это позволяет строителям продолжать работы на тех участках, где коммуникации уже вынесены", – добавил Бочкарев.

Длина нового участка Калининско-Солнцевской линии составит около пяти километров. Там расположатся станции "Пыхтино" и "Внуково". Последняя будет наземная. Ее расположат на территории паркингов аэропорта и полностью интегрируют в инфраструктуру воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что монолитные работы по строительству станции метро "Пыхтино" на Калининско-Солнцевской линии выполнены на 60%. Андрей Бочкарев сообщал, что рабочие приступили к внутренним отделочным работам в помещении тяговой понижающей подстанции. Продолжаются и тоннелепроходческие работы между "Пыхтино" и "Рассказовкой".

Андрей Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Внуково"

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