Восемь линий столичного метро планируют продлить в 2022–2024 годах

16:37
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столичном метро планируется спроектировать и построить новые станции на восьми линиях, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев по итогам заседания Мосгордумы.
"С 2022 до конца 2024 года за счет средств городского бюджета планируется спроектировать и построить 58,5 километра линий метро, 25 станций и три электродепо. Строительство новых станций запланировано на восьми линиях метро, включая как уже существующие, так и перспективные", – отметил заммэра.
По его словам, в первую очередь необходимо завершить строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Также планируется закончить строительство участков Калининско-Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровской на участке "Селигерская" – "Физтех", станции "Новомосковская" Сокольнической линии и участка Троицкой линии между станциями "ЗИЛ" и "Коммунарка".
Бочкарев добавил, что на этот период запланировано начало работ по продлению Арбатско-Покровской линии в район Гольяново, а также строительство перспективных Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.
Расходы на эти работы заложены в Адресную инвестиционную программу города на ближайшие три года, добавил глава Стройкомплекса.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".
"Это наш город": на БКЛ открыли участок между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники"
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