Андрей Бочкарев: БКЛ метро замкнется на год раньше планируемого срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить на год раньше срока – в 2022 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Традиционно строительство метро остается одним из приоритетов транспортного развития столицы. Безусловно, главным проектом метростроения остается Большая кольцевая линия, которая станет самым протяженным в мире подземным метрокольцом", – сказал Бочкарев.
Заммэра подчеркнул, что уже в этом году планируется запуск 10 станций БКЛ.
"Это беспрецедентный случай, когда для пассажиров одновременно откроются сразу десять станций метро. Таким образом, большая часть нового кольца будет уже работать, а в следующем году – на год раньше планируемого срока – мы полностью замкнем эту линию", – отметил Бочкарев.
Ранее гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что на каждой станции БКЛ, которую введут в этом году, смонтировано около 55 инженерных систем, обеспечивающих их интеграцию друг с другом и объектами действующего метро, поддерживающих их работу и уровень транспортной безопасности для пассажиров и персонала.
С 29 по 31 октября будет закрыт участок БКЛ метро от "Хорошёвской" до "Мнёвников". Это связано с проведением работ по присоединению новых станций к сети метрополитена.
Работы запланированы на нерабочие дни, чтобы связанные с ними ограничения не доставляли лишних неудобств пассажирам. Поезда на Большой кольцевой линии будут курсировать только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр", а по маршруту закрытых участков будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.
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