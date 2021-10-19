Бочкарев: северо-восточный участок БКЛ метро готов на три четверти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", готов на 76%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что на всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.

Он отметил, что станция БКЛ "Марьина Роща" готова почти на 80%.

"Здесь ведется пусконаладка 130-метровых эскалаторов, на платформенной части начались монолитные работы, а в наземном вестибюле приступили к укладке натурального камня", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что на всех строящихся станциях специалисты монтируют инженерные системы. По его словам, станция БКЛ "Рижская" готова на 70%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что запуск участка БКЛ метро из десяти станций планируется в ноябре. По его словам, никогда прежде такое количество станций одновременно в метро не запускали.

Речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".

Кроме того, до конца года завершится первый этап благоустройства около станции БКЛ "Аминьевская". Уже выполнено более половины запланированных работ на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы и 3631-м Проектируемом проезде.

