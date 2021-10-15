Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Первый этап благоустройства около станции БКЛ "Аминьевская" завершится до конца года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Уже выполнено более половины запланированных работ на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы и Проектируемом проезде 3631. Там убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили дополнительную ливневую канализацию и установили бордюрный камень.

Кроме того, завершается устройство тротуаров с асфальтовым и плиточным покрытием и газона. До конца года на прилегающей к новой станции БКЛ территории установят 10 современных остановок с беспроводной сетью и зарядными слотами для гаджетов. Появятся 3 навигационные стелы, более 360 фонарей с энергосберегающими светильниками и порядка 190 деревьев.

В порядок планируется привести семь детских площадок. Также в планах оборудовать одну новую площадку, отремонтировать две и обустроить еще две спортивные площадки, сделать зону для выгула собак.

На втором участке Матвеевской улицы – от дома № 6 до Веерной улицы – работы проведут до сентября следующего года. Общая площадь благоустройства составит более 26 гектаров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что запуск участка БКЛ метро из десяти станций планируется в ноябре. По его словам, никогда прежде такое количество станций одновременно в метро не запускали.

Речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".