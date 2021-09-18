Бочкарев: работу каждой новой станции БКЛ метро обеспечивают более 50 инженерных систем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 50 инженерных систем обеспечивают надлежащее функционирование каждой новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.

"На каждой станции, вводимой в эксплуатацию на Большом кольце подземки в 2021 году, смонтировано порядка 55 инженерных систем, которые в полной мере обеспечивают интеграцию новых станций друг с другом и объектами действующего метрополитена, поддерживают функционирование станционных комплексов", – отметил заммэра, добавив, что данные системы также поддерживают надлежащий уровень транспортной безопасности для пассажиров и работников подземки.

Бочкарев уточнил, что для этих целей на 10 пусковых станциях запада, юго-запада и юга БКЛ создано около 208 тысяч единиц техники.

Как отмечается, благодаря сделанной специалистами работе по монтажу инженерных сетей объединяются между собой все системы. Среди них – система связи, в том числе автоматизированная диспетчерская связь; система автоматического движения поездов, управления эскалаторами и энергохозяйством, а также транспортной безопасности.

Также гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что для работы новых станций проложено свыше 223 тысяч метров трубопровода, 61,5 тысяча метров воздуховодов, и более 6 тысяч километров кабеля.

Ранее Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве в эксплуатацию было введено 15 спортивных объектов. Также, сообщается, что объекты, возводящиеся сейчас, будут полностью соответствовать международным требованиям и стандартам. По словам заммэра, они смогут принять даже международные соревнования достойного уровня.