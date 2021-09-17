Бочкарев: с начала года в Москве в эксплуатацию введено 15 спортивных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве в эксплуатацию было введено 15 спортивных объектов. Об этом говорится в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"С начала этого года в эксплуатацию введено 15 объектов спорта, еще более 30 объектов планируется построить до конца 2023 года", – заявил Бочкарев.

Как отмечается, из наиболее важных сооружений, которые строятся на данный момент, заммэра назвал международный центр самбо и центр бокса, а также ледовый комплекс "Кристалл" в Лужниках и спортивный центр ЦСКА на Ходынском поле.

Сообщается, что возводящиеся сейчас объекты будут полностью соответствовать международным требованиям и стандартам. По словам Бочкарева, они смогут принять даже международные соревнования самого высокого уровня.

Ранее в Москве открылся единственный в мире крытый вейк-спот. В столице появилась уникальная спортивная площадка Sportstation, оснащенная крытым вейкпарком с бассейном длиной 70 метров, а также скалодромом, фитнесом и развитой инфраструктурой.