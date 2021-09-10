Собянин: строительство дворца единоборств в "Лужниках" завершится до конца года

Сергей Собянин осмотрел ход строительства международных центров самбо и бокса в "Лужниках" и выразил надежду на завершение ремонтных работ до конца 2021 года.

"В Москве строится дворец единоборств – уникальный объект, где в одном комплексе создаются два центра мирового уровня: центр бокса и центр самбо. Надеюсь, что это строительство объекта будет в ближайшее время закончено. Надеюсь, что в первом полугодии следующего года он уже примет первые соревнования и первых спортсменов", – отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в центрах разместят тренировочные залы для соревнований и мировых чемпионатов, а также тренажерные и игровые залы, бассейны. Также там планируется проводить теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей.

Собянин выразил уверенность в том, что новый объект привлечет внимание десятков тысяч спортсменов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.