В Москве в День города будут работать более 30 фестивальных площадок

21:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В День города в Москве будут работать более 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Сергея Собянина.
"Посидеть, выпить, закусить – это всегда пожалуйста. Салют будет. Как и в прошлом году, пройдет концерт в парке "Зарядье". Больших концертных площадок мы не планируем. Локальные концерты в домах культуры, в концертных залах состоятся", – рассказал мэр.
По его словам, власти стараются не создавать таких мест, где бы собирались десятки тысяч человек.
"Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться", – добавил Собянин.
Ранее стало известно, что в этом году в столице не будут проводить концерты и шоу по случаю Дня города 11 и 12 сентября, однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города.
Специальную программу ко Дню города предложат столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры.
Около 90 столичных учреждений культуры будут работать бесплатно. Среди участников Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", Государственный музей А. С. Пушкина и другие. На сайтах учреждений нужно заранее получить бесплатный электронный билет.
В День города проезд по МЦК станет бесплатным
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