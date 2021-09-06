Бочкарев: транспортное обслуживание 80 районов Москвы улучшится с развитием метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Транспортное обслуживание 80 районов Москвы улучшится в ближайшие 7–10 лет в результате строительства новых линий и станций метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
"В ближайшие 7–10 лет сеть столичного метрополитена пополнится целым рядом новых радиальных линий – это Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая. Также предстоит продлить ряд существующих линий: Люблинско-Дмитровская линия дойдет до района Северного, Солнцевская – до Внуково, Сокольническая будет продлена до станции "Новомосковская", а Арбатско-Покровская – в район Гольяново", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Он также напомнил, что уже в 2023 году планируется полностью закончить Большую кольцевую линию (БКЛ) столичной подземки. Кроме того, для обслуживания электропоездов в течение 10 лет будет построено несколько депо, в частности "Южное", "Аминьевское", "Саларьево", "Бирюлевское", "Ильинское", "Троицкое-1" и "Троицкое-2".
Ранее Бочкарев заявил, что южный участок БКЛ готов почти на 90%. На нем разместятся три станции: "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино". На сегодняшний день возведены основные конструкции станций и подземных сооружений, начат монтаж инженерных систем, идут отделочные работы.
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