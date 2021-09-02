Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса в ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На встрече с жителями Юго-Восточного административного округа Сергей Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы. По словам мэра, он состоит из трех слоев и касается всех жителей ЮВАО, даже если его составляющие находятся в других частях города.

"Нет ни одного направления или проекта в транспорте, который бы вас не касался. Даже если этот проект реализуется не на юго-востоке, а на северо-западе, все равно вас касается. <…> Все эти проекты связаны, конечно, они будут локально действовать на каждый район, округ. Мы создали такой транспортный каркас, который состоит из трех таких слоев. Первый – метрополитен, он под землей. Второй слой – железнодорожный, <...> по сути дела, наземное метро. <...> Третий – дорожный каркас", – отметил градоначальник.

В частности, он напомнил о Московском центральном кольце, которым ежедневно пользуются почти полмиллиона горожан. В рамках эксперимента на МЦК сократили интервалы между поездами, а также запустили двухэтажные вагоны, которые в перспективе способны в 1,5 раза увеличить пропускную способность линии.

Собянин также коснулся вопроса строительства хорд, которые, предположительно, позволят на 20% разгрузить дороги столицы и на столько же снизить уровень выбросов вредных веществ. Например, Южную рокаду планируется достроить в 2023 году. Она пройдет через Капотню до улицы Верхние Поля, которую расширят. Там же создадут развязку для съезда на МКАД.

Ранее мэр Москвы открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК. По его словам, он улучшит дорожную ситуацию в Нижегородском районе столицы, а также в Печатниках и некоторых других районах.

Он напомнил, что ЮВХ соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов.

